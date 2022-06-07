العقوبة تصل للسجن.. احذر أن ترتدي ملابس تحمل هذه الرموز في دبي

وحسب موقع "الحرة"، يعاقب القانون الإماراتي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو رسومات أو كتابات أو أفكارًا تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية؛ وفقًا للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.