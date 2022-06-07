العقوبة تصل للسجن.. احذر أن ترتدي ملابس تحمل هذه الرموز في دبي

حذّرت شرطة دبي من شراء ملابس أو اكسسوارات أو سلع تحتوي على رموز تُرَوّج لتعاطي المخدرات؛ مهددة بمعاقبة المخالفين بالغرامة والحبس.
وقال مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عبدالله الخياط: يُجَرّم القانون الإماراتي ارتداء ملابس أو اكسسوارات تحتوي على رموز تُرَوّج لتعاطي المخدرات.
ونقلت صحيفة "البيان" عن العقيد عبدالله الخياط، أن الرموز مثل "ورقة الشجر الخضراء، والسرنجة، والسجائر، وعلامة نبات المشروم، والسيجار، وعلامة حبوب الأدوية".
وحسب موقع "الحرة"، يعاقب القانون الإماراتي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو رسومات أو كتابات أو أفكارًا تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية؛ وفقًا للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.
وحسب المادة؛ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة تُرَوّج لذلك، وقد تصل العقوبة للحبس لمدة عامين في حال تكرار ذلك؛ وفقًا لـ"البيان".
وكشف "الخياط" أن "الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة"، مطالبًا بالاطلاع على القوانين باستمرار لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكد أن شرطة دبي ستقوم بحملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تفاقم الأمر، وتوعية الجمهور لاتخاذ ما يلزم؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.