"العيد في دبي".. 3200 رجل شرطة و412 دورية لتعزيز الأمن

أكد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، اللواء عبد الله علي الغيثي، أن لجنة تأمين الفعاليات، أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تشمل الخطة الأمنية توفير 412 دورية أمنية، و60 رقيب سير، و29 دراجة هوائية، و62 سيارة إسعاف و10 زوارق للإنقاذ البحري، و14 زورقاً للأمن البحري، و165 مُنقذاً على الشواطئ، إضافةً إلى 3200 رجل شرطة، و650 متطوعاً، و442 مسعفاً و2400 رجل أمن من الشركات الخاصة.