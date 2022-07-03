الغبار يضرب "بغداد" ويوقف حركة الملاحة في مطارها الدولي

أعلن مطار بغداد الدولي، الأحد، توقّف حركة الملاحة في المطار طيلة ساعات اليوم؛ إثر العاصفة الترابية التي تضرب العاصمة العراقية.
وقال مطار بغداد الدولي في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك": "تودّ إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكل مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد؛ بسبب الظروف الجوية، ووصول مدى الرؤية إلى 450م".
وتتعرض العاصمة العراقية، بغداد، إلى عاصفة ترابية؛ حيث غطى الغبار الكثيف سماء المدينة.
ووفق "سكاي نيوز عربية" ذكرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية أن بغداد تشهد طقسًا حارًا وصلت فيه الحرارة إلى 45 درجة مئوية، فضلًا عن هبوب رياح نشطة تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن.
وكان مطار بغداد الدولي قد علّق رحلاته في أحد أيام يونيو الماضي؛ إثر عاصفة ترابية ضربت العاصمة العراقية.
وتكررت ظاهرة العواصف الترابية في العراق، الذي يعد واحدًا من أكثر 5 بلدان في العالم تأثرًا بالتغير المناخي.
وشهد العراق منذ أبريل الماضي أكثر من 12 عاصفة ترابية.