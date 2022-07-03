الغبار يضرب "بغداد" ويوقف حركة الملاحة في مطارها الدولي

ووفق "سكاي نيوز عربية" ذكرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية أن بغداد تشهد طقسًا حارًا وصلت فيه الحرارة إلى 45 درجة مئوية، فضلًا عن هبوب رياح نشطة تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن.