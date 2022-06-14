"الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على أول علاج لداء الثعلبة

وقال كيندال ماركوس، مدير قسم الأمراض الجلدية وطب الأسنان في مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء، إن الوصول إلى خيارات العلاج الآمنة والفعالة أمر بالغ الأهمية لعدد كبير من الناس المصابين بالثعلبة الشديدة، لافتاً إلى أن الدواء يعالج هذا الداء الذي يعانيه ملايين الناس حول العالم من جميع الأعمار.