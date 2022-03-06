الغزو الروسي لأوكرانيا.. صور توثق نزوح سكان بلدة إيربين وسط الدمار

دفع قصف القوات الروسية المدنيين من سكان مدينة إيربين الصغيرة، التي تقع على بُعد 20 كيلومترًا شمال غرب العاصمة كييف، إلى النزوح من المدينة، وإخلاء بيوتهم بمساعدة الجيش الأوكراني، وفقًا لشبكة BBC البريطانية.
وتفصيلاً، يضطر كثيرون إلى السفر سيرًا على الأقدام على طول الطرق التي تعرضت للقصف والجسور المتضررة.
وقد وجدت بلدة إيربين نفسها على خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.
وتسبب القصف المدفعي والغارات الجوية في أضرار جسيمة في المنطقة؛ إذ تسبب هجوم واحد على الأقل في تدمير مبنى سكني بالكامل تقريبًا داخل البلدة.
وفي الأيام الأخيرة قامت القطارات بنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من إيربين في ضواحي كييف إلى داخل العاصمة، وكان معظمهم من النساء والأطفال.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تم توثيق قصف مجمع سكني في إيربين في مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع.