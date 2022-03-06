الغزو الروسي لأوكرانيا.. صور توثق نزوح سكان بلدة إيربين وسط الدمار

دفع قصف القوات الروسية المدنيين من سكان مدينة إيربين الصغيرة، التي تقع على بُعد 20 كيلومترًا شمال غرب العاصمة كييف، إلى النزوح من المدينة، وإخلاء بيوتهم بمساعدة الجيش الأوكراني، وفقًا لشبكة BBC البريطانية.