"الفاو": ستنفق الدول 1.8 تريليون دولار على استيراد المواد الغذائية هذا العام

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أنه من المتوقع أن تنفق البلدان 1.8 تريليون دولار على استيراد المواد الغذائية التي تحتاج إليها هذا العام، مما سيمثل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، مشيرة إلى أن الدول ستتلقى طعاماً أقل وليس أكثر، مقابل هذا المبلغ.