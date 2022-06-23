القبض على تاجر مخدرات عراقي بمحافظة "ذي قار"

وذكرت الخلية في بيان لها، أنه "من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لملف عصابات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات؛ كونها لا تقل خطورة عن الإرهاب؛ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن "ذي قار" التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتعاون مع شعبة مخدرات سوق الشيوخ، من إلقاء القبض على أحد تجار المواد المخدرة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".