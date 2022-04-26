الكويت.. أول حكم من نوعه: تعويض ضحايا "النصب العقاري" من أموال المتهم

واستطردت المحكمة: "كان المجني عليهم ضحايا للمتهم من جريمة النصب ومتضررين من إدانته ومصادرة أموالهم بالرغم من أن ملكيتهم لتلك الأموال مؤكدة، ولا صلة لهم بالجرائم المنسوبة للمتهم؛ مما يستوجب معه اعتبارهم في عداد حسني النية ويحق لهم استرداد أموالهم المشروعة من حصيلة الأموال المقضي بمصادرتها، وذلك بعد خصم ما تحصلوا عليه من المتهم كعوائد وهمية، وتسليمهم ما تبقى بذمة المتهم من قيمة أصل المبلغ الذي دفعه كل منهم للمتهم.