الكويت: إلغاء كافة القيود المتعلقة بكورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، إلغاء كافة القرارات الصادرة المتعلقة بقيود كورونا، إضافة إلى إلغاء تشكيل "اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا".
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عن إلغاء فحص الـPCR لغـير المحصـنين كشـرط للتواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل، وأن يكون ارتداء الكمام اختياريًّا داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية.
وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR؛ وفق "القبس".
وقال المزرم: إنه "في ظل استمرار تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في دولة الكويت، وارتفاع مستويات التحصين التي توفر المناعة المجتمعية؛ فقد قرر مجلس الوزراء التالي:
- إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة التحصين.
- التزام الأفراد المخالطين بارتداء الكمام ولمدة "14" يومًا من تاريخ آخر مخالطة.
- إجراء فحص PCR في حال ظهور أعراض خلال "14" يومًا من تاريخ مخالطة.
وقال المزرم: إنه تقرر إلزام الأفراد المصابين بالعزل الصحي المنزلي لمدة "5" أيام من تاريخ الإصابة، مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة "5" أيام تالية، وإلغـاء شـرط التحصـين وفحص الـPCR على كافـة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين.
كما تقرر السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين، واقتصار استخدام تطبيق "شلونك" لمتابعة الحالات الإيجابية فقط.