الكويت: إلغاء كافة القيود المتعلقة بكورونا

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عن إلغاء فحص الـPCR لغـير المحصـنين كشـرط للتواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل، وأن يكون ارتداء الكمام اختياريًّا داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية.