الكويت.. الإعدام لمواطن قتل زوجته وألقى جثتها في مكان قذر

أيدت محكمة التمييز في الكويت حكمًا قضى بالإعدام شنقًا لمواطن أقدم على قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء".
وتعود الجريمة إلى مارس عام 2020، حين تقدمت والدة المجني عليها ببلاغ أفادت فيه عن تغيب ابنتها منذ أيام، موضحة أنها اتصلت بالمتهم (الزوج) الذي تبين أنه أغلق هاتفه.
وبعد تحقيقات المباحث الجنائية، تم ضبط الزوج واعترف بارتكابه الجريمة، ودل على مكان إلقاء الجثة حيث تم رفعها وإحالته إلى النيابة.
وتبين للقضاء أن المتهم من أصحاب السوابق ومطلوب بقضايا مالية.
واعترف المتهم في التحقيقات، أنه في يوم الجريمة، شاهد زوجته في مكان عام فطلب منها مرافقته لحل خلافات أسرية بينهما، إلا أنه عرج بها على منطقة بر السالمي وعاجلها بضربات على رأسها بعصا غليظة، ووضعها بحقيبة نوم "سليب باق" وألقى بها في مكان مخصص للتخلص من الحيوانات النافقة وغطاها بكمية من الأخشاب.