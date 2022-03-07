الكويت.. الإعدام لمواطن قتل زوجته وألقى جثتها في مكان قذر

واعترف المتهم في التحقيقات، أنه في يوم الجريمة، شاهد زوجته في مكان عام فطلب منها مرافقته لحل خلافات أسرية بينهما، إلا أنه عرج بها على منطقة بر السالمي وعاجلها بضربات على رأسها بعصا غليظة، ووضعها بحقيبة نوم "سليب باق" وألقى بها في مكان مخصص للتخلص من الحيوانات النافقة وغطاها بكمية من الأخشاب.