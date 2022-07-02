الكويت.. الحرارة تلامس الـ47 درجة مئوية.. وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس نهارًا، مؤكدة أن درجات الحرارة ستصل إلى 47 درجة مئوية.
وقالت الأرصاد الكويتية في بيان لها عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": إن طقس اليوم السبت سيكون شديد الحرارة.
وأضاف البيان، وفق سبوتنيك عربي: أن درجات الحرارة ستصل إلى 47 درجة، ونسبة الرطوبة ستصل إلى 35، مشيرًا إلى وجود رياح قوية.
وأوضح أن تلك الرياح ستكون سريعة لدرجة ستصل في بعض الأحيان إلى 65 كيلومترًا في الساعة، لافتًا إلى أنها تحمل رمالًا وأتربة مما سيثير الغبار في الأجواء.
لكن إدارة الأرصاد الكويتية أكدت أن الأجواء ليلًا ستكون معتدلة؛ حيث ستصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية.