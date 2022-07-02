الكويت.. الحرارة تلامس الـ47 درجة مئوية.. وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

وأوضح أن تلك الرياح ستكون سريعة لدرجة ستصل في بعض الأحيان إلى 65 كيلومترًا في الساعة، لافتًا إلى أنها تحمل رمالًا وأتربة مما سيثير الغبار في الأجواء.