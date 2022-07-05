الكويت.. السجن ٧ سنوات لموظف بالصحة زَوَّر شهادة سعودية وأخرى مصرية

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الكويت.. السجن ٧ سنوات لموظف بالصحة زَوَّر شهادة سعودية وأخرى مصرية
أصدرت محكمة كويتية حُكمًا على موظف كويتي يعمل في وزارة الصحة بالكويت، بالسجن ٧ سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة تزوير شهادتين إحداهما سعودية والأخرى مصرية.
وبحسب صحيفة "arabtimesonline" الكويتية، فقد وجهت النيابة العامة للمدعى عليه، تهمة تزوير شهادة الثانوية العامة التي يُفترض أنها صادرة عن مؤسسة تعليمية سعودية، بالإضافة إلى شهادة أكاديمية تفيد بأنه أكمل درجة البكالوريوس في إحدى الجامعات المصرية.
وبناءً على هذه الشهادات، كان المتهم يعمل في وزارة الصحة، وهو ما يعتبر اختلاسًا للمال العام.
وتشير ملفات القضية إلى أن المدعى عليه زَوّر وثائق رسمية بقصد استخدامها للحصول على عمل، وتم الكشف عن التزوير بعد أن قام الموظفون المختصون في إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، بالتحقق من صحة الشهادات الأكاديمية المقدمة من المدعى عليه.