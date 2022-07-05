الكويت.. السجن ٧ سنوات لموظف بالصحة زَوَّر شهادة سعودية وأخرى مصرية

وتشير ملفات القضية إلى أن المدعى عليه زَوّر وثائق رسمية بقصد استخدامها للحصول على عمل، وتم الكشف عن التزوير بعد أن قام الموظفون المختصون في إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، بالتحقق من صحة الشهادات الأكاديمية المقدمة من المدعى عليه.