الكويت.. الشرطة تتدخل بعد فيديو اعتداء على مسن

وحسب وسائل إعلام كويتية، قالت الوزارة، الأربعاء: إنها ضبطت الرجل، وهو من أصحاب السوابق، وسجلت بحقه تهمة الاعتداء بالضرب؛ "لقيامه بالاعتداء على مواطن ومقيمين من جنسية آسيوية بأحد أفرع الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي".