الكويت.. الشرطة تتدخل بعد فيديو اعتداء على مسن

ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على مسن في إحدى الجمعيات الاستهلاكية.
وحسب وسائل إعلام كويتية، قالت الوزارة، الأربعاء: إنها ضبطت الرجل، وهو من أصحاب السوابق، وسجلت بحقه تهمة الاعتداء بالضرب؛ "لقيامه بالاعتداء على مواطن ومقيمين من جنسية آسيوية بأحد أفرع الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي".
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت الوزارة: "بعد الاستعلام عنه (المتهم)، اتضح أنه من أرباب السوابق ومسجل بحقه عدة قضايا، وتم إحالته لجهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وقد انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب البعض بحذفه مراعاة لمشاعر الرجل المسن وأهله.