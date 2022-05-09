الكويت.. القبض على هندي قَتَل كفيليْه قبل 10 سنوات

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الكويتية كانت قد سجلت لدى نظيرتها الهندية في أواخر العام 2016، مذكرة بحق ذلك المُدان الهارب، وهي المذكرة التي طالبت بتسليمه إلى الكويت في إطار اتفاقية تبادل المجرمين المبرمة بين الدولتين.