الكويت.. تحقيقات أمنية في انتهاك حرمة قبور الأسرة الحاكمة

وحسب المصادر، فقد تم رفع بصمات مختلفة عن القبور تعود إلى أكثر من شخص، حيث باشرت الجهات المختصة فحصها؛ للاستدلال على أصحابها واستدعائهم لسماع أقوالهم، مشيرة إلى أن مقبرة الصليبخات تفتقر إلى وجود كاميرات مراقبة لضمان الرقابة والمتابعة، خصوصًا أن مئات الأشخاص يدخلونها يوميًا.