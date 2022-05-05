الكويت تطمئن مواطنيها: جاهزون للصيف.. ماء وكهرباء

وطمأن الموسى إلى جهوزية الوزارة لتغطية احتياجات البلاد من مياه خلال موسم الصيف الجاري، متوقعًا أن يصل أعلى معدل استهلاك مياه خلال موسم الصيف الجاري بحدود 520 مليون غالون بزيادة 10 ملايين عن الصيف الماضي، مبينًا أن معدل إنتاج المياه بلغ اليوم 415 مليون غالون.