الكويت تطمئن مواطنيها: جاهزون للصيف.. ماء وكهرباء

في الكويت، طمأن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي الموسى مواطنيه على جهوزية الوزارة لتغطية احتياجات البلاد من كهرباء وماء خلال موسم الصيف المقبل.
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، جاء ذلك خلال تفقده أمس الأربعاء مركز تحكم المياه الرئيسي في الشويخ وغرفة متابعة الأعطال لشبكات التوزيع في صباح السالم للاطمئنان على وضع المخزون الاستراتيجي ومعدلات الإنتاج والاستهلاك المتوقع تسجيلها والوضع الكهربائي خلال الصيف المقبل.
وطمأن الموسى إلى جهوزية الوزارة لتغطية احتياجات البلاد من مياه خلال موسم الصيف الجاري، متوقعًا أن يصل أعلى معدل استهلاك مياه خلال موسم الصيف الجاري بحدود 520 مليون غالون بزيادة 10 ملايين عن الصيف الماضي، مبينًا أن معدل إنتاج المياه بلغ اليوم 415 مليون غالون.
وبشأن الوضع الكهربائي توقع الموسى انخفاضًا في أحمال الصيف القادم نتيجة لسفر المواطنين والمقيمين بعد انتهاء إجراءات مواجهة أزمة كورونا وإتاحة السفر للجميع، وبالتالي انخفاض الانقطاعات والضغط على الشبكة.
وأوضح أن الإنتاج مطمئن، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 18100 ميغاواط، فيما بلغ أعلى استهلاك الصيف الماضي 15670 ميغاواط، لافتًا إلى أن افتتاح محطات تحويل رئيسية جديدة كالعارضية سيساهم في دعم الشبكة الكهربائية خلال الصيف المقبل.