الكويت.. تعميمٌ يقضي بوقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية

وشدد الديوان في تعميمه على ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى وقف شَغل الوظائف الإشرافية -أيًّا كانت وسائل شَغل هذه الوظائف (ندبًا، أو تعيينًا، أو نقلًا، أو ترقية إليها)- ووقف النقل والندب أو تمديده خارجيًّا بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر؛ وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.