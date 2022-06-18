الكويت.. حظر نشر أو بث أي مناشدات في الصحف لأمير البلاد وولي العهد

وبحسب صحيفة "القبس"، جاء في المادة الأولى من القرار: "تضاف مادة رابعة مكرر للقرار الوزاري نصها الآتي: يُحظر نشر أو بث أي مناشدات أو نحوها في الصحف، تُوَجه إلى الأمير أو ولي العهد أو نائب الأمير".