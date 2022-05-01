الكويت.. رصد حالات ابتزاز لمسؤولين حكوميين في مواقع التواصل

وبيّنت الصحيفة، أن وزارة الإعلام تمتلك بالأدلة تفاصيل حالات الابتزاز وستُضَمّنها في مذكراتها التي ستُرفع للجهات الأمنية؛ مؤكدة أن بعض الحسابات أصبحت تمثل خطرًا يهدد الوحدة الوطنية وتستهدف استقرار المجتمع، ومنبرًا للفتنة والابتزاز ونشر الشائعات والأخبار "الكاذبة" للتأثير على بعض المسؤولين الحكوميين.