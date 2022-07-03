الكويت.. شاب يرمي أشقاءه الأطفال في الشارع وأحدهم مفقود منذ 4 أيام

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية التي توافرت لرجال الأمن تؤكد أن والدهم متوفى وأمهم مواطنة، وتقضي فترة حكم بالسجن، مما حدا بأخيهم إلى رميهم في الشارع، مؤكدًا أن اثنين من الأطفال فُحِصوا في مستشفى العدان؛ للتأكد من سلامتهم، وتم تسليمهم إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية مؤقتًا حتى معرفة الوضع القانوني لهم؛ لعدم امتلاكهم أي إثبات، أما الولد المعاق وعمره 3 سنوات فقد طلبت والدته الانضمام لها في السجن، وجارٍ تسليمه لها؛ لرعايته.