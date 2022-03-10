الكويت.. شقيقتان ذبحتا أمهما ودخلتا في "هيستيريا" بعدها

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن جريمة مروعة أمس، حين قامت فتاتان "بدون" بقتل أمهما طعنًا ونحرًا في منطقة الدوحة بالكويت؛ لخلافات بينهما، وفَصَلَتَا الرأس عن الجسد.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فقد تم ضبط الفتاتين في البيت نفسه، كما عثرت الأدلة الجنائية على السكين التي استخدمت أداة للجريمة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، أن الفتاتين عقب ارتكاب جريمتهما، دخلتا في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما حتى الآن، ولم يتم الوقوف على أسباب وملابسات الجريمة؛ مشيرة إلى أن الأم الضحية تبلغ 67 عامًا، وأن ابنتها الكبرى تبلغ 40 عامًا والصغرى 33 عامًا.

وأضافت المصادر أن رجال المباحث صُدموا فور دخولهم إلى المنزل الذي وقعت به الجريمة، حينما عثروا على رأس الأم مفصولة عن جسدها وموضوعة داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية لدى رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، دلت على أن إحدى الفتاتين قيّدت حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها.

وحسب "القبس"، فقد تمت إحالة الفتاتين إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عليهما، ومطابقة العينات التي وُجدت في مسرح الجريمة؛ لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من الكشف على الفتاتين في الطب الشرعي سيتم إحالتهما إلى مكتب التحقيقات.