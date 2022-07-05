الكويت.. "عبث أطفال" ينتهي بحرق سيارتين

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر إطفائي أن غرفة العمليات في قوة الإطفاء العام تلقّت، أمس الاثنين، بلاغاً عن احتراق سيارتين في منطقة الصليبية، حيث هرع له رجال إطفاء مركز الصليبخات.