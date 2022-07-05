الكويت.. "عبث أطفال" ينتهي بحرق سيارتين

نجت عائلة إمام مسجد في منطقة الصليبية بالكويت، من حريق نشب في سيارتين أمام منزله؛ بسبب "عبث" الأطفال بالنار.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر إطفائي أن غرفة العمليات في قوة الإطفاء العام تلقّت، أمس الاثنين، بلاغاً عن احتراق سيارتين في منطقة الصليبية، حيث هرع له رجال إطفاء مركز الصليبخات.
واتضح من التحقيقات الأولية أن الحريق كان بسبب عبث أطفال قاموا بحرق "كنبة" كانت قرب السيارتين المتوقفتين في كراج المنزل، وهو ما أدى إلى امتداد النيران إليها.
ودعا المصدر الإطفائى إلى توخّي الحذر من عبث الأطفال في مصادر النيران، والتي تؤدي إلى حرائق قد لا تُحمد عقباها.