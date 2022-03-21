الكويت.. كاميرات أمنية بكل المناطق وإنذار آلي بالبنوك

وبينت المصادر أن تحرك "الداخلية" في هذا الخصوص جاء بغرض تقليل وقت استجابة رجال الأمن، بين البلاغ والوصول إلى موقع الحادث، حيث سبق وجود أكثر من حادثة سطو مسلح، وآخرها في 26 أكتوبر 2021، وبالتالي فإن الربط سيسهم في زيادة فاعلية الاستجابة الأمنية السريعة، فضلاً عن أنه يعد جزءاً من تطبيق القانون 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.