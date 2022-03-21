الكويت.. كاميرات أمنية بكل المناطق وإنذار آلي بالبنوك

في الكويت شدّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، على أن المرحلة الحالية تتطلب الحيطة واليقظة، موصياً بتغطية جميع المناطق بالكاميرات الأمنية.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أكد النواف خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكلاء الوزارة المساعدين والمديرين العامين المختصين؛ لبحث آلية العمل ومستوى التنسيق والجهوزية بين القطاعات الأمنية على تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.
وعلى صعيد متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية طلبت من البنوك الإسراع في تنفيذ واستكمال آلية الربط والتكامل لأنظمة الكاميرات الأمنية وأنظمة الإنذار الآلي الخاصة بالمصارف بغرفة عمليات الطوارئ 112 بشكل آلي وذلك للضرورة الأمنية.
وبينت المصادر أن تحرك "الداخلية" في هذا الخصوص جاء بغرض تقليل وقت استجابة رجال الأمن، بين البلاغ والوصول إلى موقع الحادث، حيث سبق وجود أكثر من حادثة سطو مسلح، وآخرها في 26 أكتوبر 2021، وبالتالي فإن الربط سيسهم في زيادة فاعلية الاستجابة الأمنية السريعة، فضلاً عن أنه يعد جزءاً من تطبيق القانون 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.