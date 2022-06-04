الكويت: لا أضرار لزلزال الأحمدي.. تلقينا بلاغات بسيطة

وأعلنت قوة الإطفاء العام، في بيان صحفي للعلاقات العامة والإعلام أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، إنه إثر الزلزال تلقت إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كان معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد، مشيرة إلى أنه لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار من جرائه.