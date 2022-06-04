الكويت: لا أضرار لزلزال الأحمدي.. تلقينا بلاغات بسيطة

لم تسجل إدارة العمليات المركزية في الكويت أي أضرارٍ من جرّاء الزلزال الذي وقع في البلاد فجر اليوم السبت.
وأعلنت قوة الإطفاء العام، في بيان صحفي للعلاقات العامة والإعلام أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، إنه إثر الزلزال تلقت إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كان معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد، مشيرة إلى أنه لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار من جرائه.
وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية قد سجّلت فجر اليوم زلزالاً بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.