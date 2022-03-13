الكويت.. لماذا تشاجرت قاتلتا أمهما مع شقيقهما بعد الجريمة؟

كما أكد شقيق القاتلتين أن أمه كانت سيدة طيبة، مؤكدًا على أنه لو سمع أي استغاثة تصدر عن أمه لتدخل فورًا، مشيرًا إلى أن ظروفهم المادية لم تكن تسمح لهم بالتردد على المطاعم والمقاهي، فيما قالت المتهمتان: إن الأم القتيلة عزلتهما عن العالم، وعدد مرات خروجهما طيلة 6 سنوات محدودة جدًا.