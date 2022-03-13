الكويت.. لماذا تشاجرت قاتلتا أمهما مع شقيقهما بعد الجريمة؟

في تطور جديد، كشف مصدر أمني بالكويت أن الشقيقتين قاتلتا أمهما، تشاجرتا مع شقيقهما بعد الجريمة لرفضه حمل الجثة، مؤكدًا أن الابن صدم بما حدث لأمه في الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة الدوحة.
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية: لا شك أن هناك تساؤلات طُرحت حول من الذي أبلغ عن جريمة قتل الفتاتين لأمهما، وهل على سبيل المثال اتصلت إحدى الفتاتين بالداخلية لتبلغ عن قتل أمهما؟ ولماذا كانت هذه البشاعة؟ أي: لماذا لم يتم الاكتفاء بالطعن وامتداد البشاعة حتى فصل الرقبة؟
ونقلت "الأنباء" عن مصدر أمني معلومات جديدة في القضية البشعة التي شهدتها منطقة الدوحة مؤخرًا بإقدام فتاتين على طعن وفصل رقبة أمهما البالغة من العمر 67 عامًا.
وقال المصدر: وزارة الداخلية علمت بالجريمة بعدما تشاجرت الفتاتان مع شقيقهما الأصغر لرفضه مساعدتهما في إزاحة جثة الأم فنشب شجار على إثره تدخل 4 شباب كانوا في ضيافة الشاب وجار الأسرة، فأبلغوا عمليات الداخلية 112. وأكد المصدر أن شقيق الفتاتين لم يكن على علم بالجريمة سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ.
وأضاف المصدر: شقيق الفتاتين، وأيضًا أصدقاؤه، أكدوا أنهم لم يسمعوا أي مقاومة من قبل الأم، لافتًا إلى أن الشقيق فوجئ بأن شقيقتيه تناديان عليه فصعد بعد أن استأذن أصدقاءه وإذا به يجد دماء أمه مبعثرة وقد تعرضت للطعن ونحرت، وأن المطلوب منه أن يحمل معهما جثة الأم، فرفض وتشاجر معهما فتدخل أصدقاؤه.
كما أكد شقيق القاتلتين أن أمه كانت سيدة طيبة، مؤكدًا على أنه لو سمع أي استغاثة تصدر عن أمه لتدخل فورًا، مشيرًا إلى أن ظروفهم المادية لم تكن تسمح لهم بالتردد على المطاعم والمقاهي، فيما قالت المتهمتان: إن الأم القتيلة عزلتهما عن العالم، وعدد مرات خروجهما طيلة 6 سنوات محدودة جدًا.
وذكر المصدر أن المتهمتين قالتا في التحقيقات معهما: خططنا لتنفيذ الجريمة بسيف متواجد في المنزل، ولكن تبين لنا أن السيف بارد، فقررنا استبداله بسكين حادة لسرعة تنفيذ الجريمة. كما قالتا: إنهما عمدتا إلى فصل الرقبة عن جسد الأم بحيث لو تمت الاستعانة بأمهر الأطباء الأمريكان فلن يقدر على فعل أي شيء.
ولكن ما الأسباب؟ قال المصدر: إن الفتاتين في المجمل مهزوزتان نفسيًا بشكل بيّن؛ حسب الصحيفة.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاتين من غير محددي الجنسية "33 و40 عامًا"، وتمت إحالتهما إلى النيابة التي أمرت باستمرار احتجازهما بعد أن قامتا بتمثيل ارتكاب الجريمة.