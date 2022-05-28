الكويت.. ما سر طوابير السيارات على محطات الوقود؟

كشفت شركات تسويق الوقود في الكويت أن سبب الازدحام الذي تشهده محطات الوقود يعود لعدم السماح لها باستقدام عمالة؛ ما نتج عنه انخفاض عددها بأكثر من 50 في المئة؛ ما اضطر إلى تخفيض عدد المضخات العاملة بالمحطات.