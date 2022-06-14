الكويت.. منح 3000 دينار منحة لكل متقاعد

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم، على المداولتين الأولى والثانية لقانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار (9774 دولارا) لكل شخص من أرباب المعاشات.
كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل عام اعتباراً من مطلع أغسطس العام المقبل بواقع 20 ديناراً (بنحو 65 دولاراً) شهرياً واستثناءً من ذلك ترفع المعاشات في 1 أغسطس هذا العام بواقع 30 ديناراً (نحو 100 دولار) شهرياً.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الموافقة، التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38 عضواً، تضمنت أيضاً إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنوياً لسداد العجز الأكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من أول أبريل ولحين سداد كامل العجز. وخلال الجلسة، قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، إن هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار.