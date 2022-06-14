الكويت.. منح 3000 دينار منحة لكل متقاعد

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الموافقة، التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38 عضواً، تضمنت أيضاً إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنوياً لسداد العجز الأكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من أول أبريل ولحين سداد كامل العجز. وخلال الجلسة، قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، إن هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار.