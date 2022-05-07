اللقاح الجديد عبارة عن مستحلب يُستخدم للحقن العضلي لعلاج كورونا

قالت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والأحياء، فيرونيكا سكفورتسوفا: إن لقاح Konvasel لا يثير أية حساسية، ويساعد في إنتاج 100% من الأجسام المضادة لفيروس كورونا.
جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به يوم 6 مايو لوكالة "تاس" الروسية وأضافت أن "الاختبارات السريرية للقاح أظهرت أنه يسبب إنتاج نسبة عالية جدًّا من أجسام IgG المضادة لبروتين N في مصل دم الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح. وقد سجلته في 18 مارس الماضي وزارة الصحة الروسية".
وأعادت "سكفورتسوفا" إلى الأذهان، أن لقاح Konvasel تم وضعه في معهد اللقاحات والمصول في بطرسبورغ لدى وكالة الطب والأحياء بموسكو. وأوضحت أن اللقاح الجديد عبارة عن مستحلب يُستخدم للحقن العضلي. ولا يزيد حجم جرعة واحدة من اللقاح على 0.5 ميليلتر.