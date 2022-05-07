اللقاح الجديد عبارة عن مستحلب يُستخدم للحقن العضلي لعلاج كورونا

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به يوم 6 مايو لوكالة "تاس" الروسية وأضافت أن "الاختبارات السريرية للقاح أظهرت أنه يسبب إنتاج نسبة عالية جدًّا من أجسام IgG المضادة لبروتين N في مصل دم الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح. وقد سجلته في 18 مارس الماضي وزارة الصحة الروسية".