"المؤمن والمرض النفسي".. طبيب مصري يتعرَّض لانتقادات شديدة بسبب رأيه

تعرَّض طبيب مصري لانتقادات شديدة بعدما عبَّر عن رأيه في الإصابة بالمرض النفسي، حيث قال إن الشخص المؤمن أقل عُرضة للإصابة بالمرض النفسي.
وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، قد صرَّح بأن المرض النفسي لا يُصيب المتدينين، الأمر الذي سبَّب هجوماً لاذعاً عليه من أشخاصٍ اتهموه بالخوض في أمورٍ لا علم له بها.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أوضح د. موافي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، حقيقة ما يتم تداوله نقلاً عنه، نافياً أنه أنكر وجود الطب النفسي.
وقال: "هل يُعقل أن أستاذاً في كلية طب عمره 76 عاماً، لا يعرف تخصص اسمه طب نفسي".
وأضاف: "لا أحد يكتب أدوية أمراض نفسية في مصر أكثر مني".
وتابع: "أنا حزنت من الفيديو الذي انتشر، لكني متعود على هذه الهجمات"، موضحاً: "لما تجيب سيرة الدين الارتكاريا تحصل".
وبيَّن أنه قصد بكلامه أن المتدين لا يقلق ولا يُصاب بالاكتئاب، مؤكداً أن الشخص المؤمن أقل عُرضة للإصابة بالمرض النفسي.
ولفت إلى أن هذه ملاحظة وجدها في عيادته الخاصة، مشيراً إلى أنه يحوّل بضع حالات يومياً لزملائه من اختصاصي الطب النفسي.