"المؤمن والمرض النفسي".. طبيب مصري يتعرَّض لانتقادات شديدة بسبب رأيه

وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، قد صرَّح بأن المرض النفسي لا يُصيب المتدينين، الأمر الذي سبَّب هجوماً لاذعاً عليه من أشخاصٍ اتهموه بالخوض في أمورٍ لا علم له بها.