كشف طبي جديد قد يعتبر ثورة في علاج متلازمة توريت

أثبتت التجربة أن النشاط الإيقاعي الذي يحدثه الجهاز كافٍ لتقليل التشنجات المتواترة وتقليل حدتها. كما يستطيع أن يوقف الحث على التشنج لدى الأفراد المصابين بالمرض، مما يؤدي إلى إحداث ما وصفه الباحثون بـ"انخفاض كبير" في وتيرة التشنجات اللا إرادية.