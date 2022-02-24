المغرب.. كمين شرطي بتقنية مدهشة يُسقط تاجر مخدرات

نجحت الشرطة المغربية في ملاحقة أحد تجار المخدرات ومراقبة محيط سكنه وتوقيفه، عبر كمين مُحكم باستخدام تقنية جديدة، وذلك بعدما تمكن في وقت سابق من الفرار عبر أسطح المنازل المجاورة له.

واستعانت السلطات المغربية بطائرة دون طيار (درون) في تعقب تاجر مخدرات في مدينة الشماعية (غربي البلاد)، بحسب ما نقله موقع "هسبريس" عن تقرير لصحيفة المساء المحلية.

ونجحت عناصر الدرك "الشرطة" الملكي في ملاحقة تاجر المخدرات، بعدما تمكّن في وقت سابق من الفرار عبر أسطح المنازل المجاورة له.

ونتج عن الكمين، الذي أثار حالة من الرعب بين سكان المدينة، عن توقيف المشتبه به وضبط المخدرات التي كانت مخفية في إحدى غرف منزله.

وضبط 600 غرام من مخدر الشيرا (الحشيش)، وكمية من حبوب الهلوسة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصلًا عليه من الأفعال الإجرامية.

وتم وضع المشتبه فيه، المتهم كذلك بالاعتداء والضرب والجرح المؤدي إلى إعاقة دائمة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معه.

وكان تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قال: إن الحشيش المهرب إلى أوروبا، يتم إنتاجه بشكل أساسي في جنوب المغرب، وفقًا لما أوردته صحيفة "لاكروا" الفرنسية.

ويتم إرسال "الحشيش المغربي" إلى أوروبا عن طريق موريتانيا، أو عبر قوافل الشاحنات المليئة بالمخدرات التي تغادر شمال مالي إلى السوق الأوروبية، بحسب التقرير.

وتنظم السلطات المغربية عمليات لضبط المخدرات ومحاولات تهريبها، لا سيما الحشيش منها، وكان آخرها في 14 فبراير الماضي، حين أحبطت محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر الحدود المغربية، بحسب ما نقله تقرير سابق لموقع "هسبريس" عن مصدر عسكري.

وأوضح المصدر أن هذه العملية أسفرت عن تعطيل أربع مركبات رباعية الدفع محملة بشحنة من المخدرات، تصل إلى ستة أطنان من مخدر الشيرا، حسب موقع "الحرة".