المقهى طالبه بـ2 يورو مقابل فنجان "إسبريسو" فاتصل بالشرطة.. وهذا ما حدث

فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها ألف يورو على أحد المقاهي في مدينة فلورنسا، بعدما قدّم زبون بلاغًا عقب مطالبة المقهى له بدفع 2 يورو مقابل فنجان من قهوة "إسبريسو".
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية: فإن الزبون اتصل بالشرطة للإبلاغ عن مطالبته بدفع 2 يورو مقابل القهوة داخل مقهى "ديتا أرتخيانالي" في وسط المدينة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السعر يعد مرتفعًا نسبيًّا عن متوسط سعر فنجان القهوة في إيطاليا.
وشكا الزبون بسبب أن المقهى لم يعرض سعر فنجان القهوة في قائمته التي تكون عادة معلقة على الجدار؛ مما يعتبر مخالفة، لمحل يحظى بشهرة كبيرة بعد حصوله على جوائز في مسابقات لتحضير القهوة.
واستاء مالك المقهى فرانسيسكو سانابو بعد قرار فرض الغرامة، قائلًا: إن السعر كان على قائمة رقمية، في إشارة إلى إمكانية الحصول عليه من خلال رمز استجابة "باركود".
وأوضح أن الزبون شكا لأنه طولب بدفع 2 يورو مقابل قهوة منزوعة الكافيين يتم تحضيرها بعناية من خلال استخراج الماء، وقال: "هل لكم أن تصدقوا الأمر؟".