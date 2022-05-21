المقهى طالبه بـ2 يورو مقابل فنجان "إسبريسو" فاتصل بالشرطة.. وهذا ما حدث

فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها ألف يورو على أحد المقاهي في مدينة فلورنسا، بعدما قدّم زبون بلاغًا عقب مطالبة المقهى له بدفع 2 يورو مقابل فنجان من قهوة "إسبريسو".