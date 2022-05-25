"المنظري": حالات الاشتباه بـ"جدري القرود" غير مؤكدة في إقليم شرق المتوسط

والمصابون بجُدري القرود يمكن أن ينقلوا العدوى إلى غيرهم في أثناء ظهور الأعراض عليهم. ويمكن أن يُصاب أي شخص بجدري القرود من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص لديه أعراض المرض. وبين أن الطفح الجلدي وسوائل الجسم (مثل ما يخرج من الآفات الجلدية من قيح أو دم) وقشور الجروح تكون مُعدية بشدة، كما أن الملابس أو المفروشات أو المناشف أو الأغراض، مثل أدوات وأطباق الطعام التي تلوثت بالفيروس بسبب لمس شخص مصاب لها، يمكن أيضًا أن تنقل العدوى إلى الآخرين، ويمكن أيضًا أن تكون تقرحات أو آفات أو قروح الفم مُعديةً، الأمر الذي يعني أن الفيروس يمكن أن ينتشر عبر اللعاب. ولذلك فإن الذين يتعاملون عن قرب مع شخص مصاب، مثل العاملين الصحيين وأفراد الأسرة والشركاء الجنسيين، يكونون أكثر عرضة لخطر العدوى.