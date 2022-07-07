الناس تتوافد لرؤية "المعجزة" والعلم يفسر.. شاهد: طفلة بـ4 أذرع و4 أرجل

وفي تفسير علمي: قالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية: إن ولادة طفلة "متعددة الأطراف"، هو عيب خلقي يؤدي إلى ظهور أذرع أو أرجل إضافية غير صالحة للاستعمال تظهر عادة منكمشة ومشوهة، وتنشأ بعض الحالات في التوأمين الملتصقين؛ حيث إن واحدًا منهما يتحلّل بالكامل ما عدا طرف واحد أو أكثر، والذي ينتهي بالتصاقه بالتوأم الآخر.