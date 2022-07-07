الناس تتوافد لرؤية "المعجزة" والعلم يفسر.. شاهد: طفلة بـ4 أذرع و4 أرجل

ولدت طفلة هندية لم يكشف عن اسمها، بأربعة أذرع وأربعة أرجل، وبلغ وزنها حوالي ثلاثة كيلوجرامات، وذلك في ولاية أوتار براديش، المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: دخلت الأم، كارينا، إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام المخاض يوم السبت الماضي، وأنجبت طفلتها بعد فترة وجيزة.
ولم يصدق الأبوان والعائلة أنفسهم حين اكتشفوا أن الطفلة ولدت بأربعة أذرع وأربعة أرجل؛ حيث تخرج ذراعان ورجلان بصورة بارزة من منطقة المعدة.
وبالرغم من الأطراف الإضافية أعلن الأطباء في مركز صحة المجتمع بمدينة شاه آباد، أن "الطفلة والأم تتمتعان بصحة جيدة".
وحسب تقارير محلية: توافد الناس لرؤية الطفلة "المعجزة"، بعد انتشار أخبار الولادة في جميع أنحاء المنطقة.
وفي تفسير علمي: قالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية: إن ولادة طفلة "متعددة الأطراف"، هو عيب خلقي يؤدي إلى ظهور أذرع أو أرجل إضافية غير صالحة للاستعمال تظهر عادة منكمشة ومشوهة، وتنشأ بعض الحالات في التوأمين الملتصقين؛ حيث إن واحدًا منهما يتحلّل بالكامل ما عدا طرف واحد أو أكثر، والذي ينتهي بالتصاقه بالتوأم الآخر.