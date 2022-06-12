النرويج تقرّر وسم المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات

قرّرت النرويج اتباع الاتحاد الأوروبي في تبني خطة وضع علامات لتحديد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل.
وأعلنت الحكومة النرويجية سياستها الجديدة في بيان صدر عنها، قائلة إنه لا يجب تصنيف المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة على أنها إسرائيلية.
وقالت أوسلو إن الإجراء يتعلق بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات، وسينطبق على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ومناطق مرتفعات الجولان المحتلة.
وأكّدت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلدت؛ في مقابلة مع وكالة الأنباء النرويجية NTB، أن هذا لا يعد مقاطعةً لإسرائيل.