النيابة اللبنانية تستجوب كارلوس غصن بموجب نشرة من الإنتربول

وتسلّم لبنان، قبل عشرة أيام، نشرة حمراء من الإنتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل أكثر من شهر.