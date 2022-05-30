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النيابة اللبنانية تستجوب كارلوس غصن بموجب نشرة من الإنتربول
مذكرة التوقيف الدولية أصدرتها فرنسا بحقه قبل أكثر من شهر
استجوبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على نشرة حمراء من الإنتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه.
وقال مسؤول قضائي، بحسب وكالة "فرانس برس": المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور وكيله القانوني، في مضمون النشرة الحمراء.
وتسلّم لبنان، قبل عشرة أيام، نشرة حمراء من الإنتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل أكثر من شهر.
ووفق المصدر القضائي، فإنه وخلال استجوابه، تركزت الأسئلة على الاتهامات التي نسبها القضاء الفرنسي لغصن وبينها تبييض الأموال واستغلال نفوذه عندما كان على رأس الشركة العملاقة وتبديد أموالها وإبرام عقود ألحقت ضررًا بالشركة المذكورة.