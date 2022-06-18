الهند.. احتجاجات عارمة على خطط التجنيد والسلطات تقطع "الإنترنت"

ويقول المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، إن الخطة ستحد من فرص الحصول على وظائف دائمة في صفوف قوات الدفاع، والتي تضمن رواتب ثابتة ومعاشات تقاعدية ومزايا أخرى.