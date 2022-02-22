الواقعة الأولى بأمريكا.. وفاة طفل نتيجة حالة مرضية خطيرة مرتبطة بكورونا

توفي طفل في ولاية ويسكونسن الأمريكية، نتيجة إصابته بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة الأنظمة المرتبطة بفيروس كورونا.



وتعد هذه أول وفاة من هذا النوع في أمريكا، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وترتبط هذه المتلازمة بـ"كوفيد الطويل"، وهي ظاهرة غامضة يشعر فيها الشخص بأعراض الفيروس بعد فترة طويلة من التعافي منه.



وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال هي حالة مرضية خطيرة، وتضرر فيها أعضاء الجسم وأنسجته كالقلب والرئتين والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والدماغ والجلد أو العينين بشكل بالغ الحدة.



وتعتمد مؤشرات وأعراض المرض على الأجزاء المصابة في جسد الأطفال، بحسب موقع عيادة "مايو كلينك"



وقالت تقارير إعلامية إن عمر الطفل يبلغ أقل من 10 سنوات وأصيب منذ يناير الماضي.



ويعتقد العلماء أن إصابة الطفل بهذه المتلازمة نتيجة استجابة مناعية للفيروس، إذ تلتهب مناطق معينة من الجسم أثناء محاولته مكافحة الفيروس.



وسجلت ولاية ويسكونسن 33 حالة من هذا القبيل منذ بداية العام الجاري 2022.



ومن المحتمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في حالات هذه المتلازمة في العام الجديد مرتبطًا بالطفرة الهائلة التي أحدثها المتحور "أوميكرون".