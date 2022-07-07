الولايات المتحدة.. مرتكب مذبحة عيد الاستقلال كان ينوي ارتكاب جريمة أخرى

رجّحت السلطات في الولايات المتحدة، أن المتهم بإطلاق النار أثناء موكب عيد الاستقلال، بالقرب من شيكاغو، كان يخطط لتنفيذ إطلاق نار آخر في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث الدامي.