اليمن.. ذبحت زوجها وأحرقت جثته في الفرن

كشفت الشرطة اليمنية، خيوط جريمة مروعة وقعت في محافظة ذمار، حيث قتلت زوجة زوجها بطعنه بأداة حادة، ومن ثم أحرقت جثته في الفرن بعد أن قطعتها.
وحسب موقع "عدن الغد"، بينت الشرطة اليمنية تفاصيل الجريمة المروعة، حيث أقدمت المدعوة على قتل زوجها من خلال توجيه عدة طعنات له من سلاح أبيض "سكين"، في أنحاء جسمه، والقيام بذبحه بعد أن فارق الحياة والتمثيل بجثته، وتقطيع الأطراف ووضعها في الفرن لإحراقها، حسب ما نشرته وزارة الداخلية اليمنية، الاثنين.
وأضافت الشرطة أن الزوجة قامت بعد ارتكاب جريمتها بمحاولة الانتحار، من خلال شرب جرعات كبيرة من مبيد حشري سام، حسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وأكدت أنه عقب تلقي الشرطة البلاغ، تحركت فوراً إلى مكان الجريمة بصحبة الأدلة الجنائية، بعد إبلاغ النيابة العامة، حيث تم نقل المتهمة إلى المستشفى والتحفظ عليها.
وأظهرت تحريات الشرطة أن أسباب ارتكاب الزوجة لجريمة القتل البشعة عائد لخلافات أسرية، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم دخيلة على مجتمعنا اليمني.