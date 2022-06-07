اليمن.. ذبحت زوجها وأحرقت جثته في الفرن

وحسب موقع "عدن الغد"، بينت الشرطة اليمنية تفاصيل الجريمة المروعة، حيث أقدمت المدعوة على قتل زوجها من خلال توجيه عدة طعنات له من سلاح أبيض "سكين"، في أنحاء جسمه، والقيام بذبحه بعد أن فارق الحياة والتمثيل بجثته، وتقطيع الأطراف ووضعها في الفرن لإحراقها، حسب ما نشرته وزارة الداخلية اليمنية، الاثنين.