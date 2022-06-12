اليمن.. "نظرة شرعية" تنتهي بإطلاق النار على العريس

يشار إلى أن مدينة تعز -وسط اليمن- تصل تكاليف تنظيم الأعراس فيها إلى عشرة ملايين ريال، تشمل مهر الفتاة وتكاليف العرس؛ مما يشكل عبئًا على الكثير من الأسر في المدينة؛ مما يضطر الكثير من الأهالي إلى تنظيم الأعراس الجماعية أو تنظيم أعراس بشكل مبسط يقتصر على الأقرباء والأصدقاء.