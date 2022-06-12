اليمن.. "نظرة شرعية" تنتهي بإطلاق النار على العريس

أقدَمَ شاب في مدينة تعز اليمنية، على إطلاق النار على خطيب شقيقته بعد فسخ الخطبة؛ بحجة أنه ألقى النظرة الشرعية على شقيقته وعليه أن يتزوجها أو يدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني (7496 ريال سعودي).
ونقل موقع "تعز تايمز" الإخباري المحلي، عن أسرة الشاب سمير الشرعبي من أبناء مديرية شرعب: أن مسلحًا يُدعى "الأعرج" شقيق الفتاة، أطلق النار على "الشرعبي" يوم الخميس الماضي؛ وذلك عقب فسخ الخطوبة من شقيقته بعد النظرة الشرعية بيومين.
وطلب شقيق الفتاة "الأعرج" من الشاب "الشرعبي" مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني كتعويض عن النظرة الشرعية لشقيقته وفسخه لخطبتها، وعندما رفض ذلك أطلق النار على أقدامه، وفر إلى جهة مجهولة، لينقل الشاب المصاب إلى إحدى المستشفيات بمدينة تعز لتلقي العلاج.
وطالبت أسرة الشاب الأجهزة الأمنية في مدينة تعز بسرعة إلقاء القبض على الجاني وإحالته للقضاء.
يشار إلى أن مدينة تعز -وسط اليمن- تصل تكاليف تنظيم الأعراس فيها إلى عشرة ملايين ريال، تشمل مهر الفتاة وتكاليف العرس؛ مما يشكل عبئًا على الكثير من الأسر في المدينة؛ مما يضطر الكثير من الأهالي إلى تنظيم الأعراس الجماعية أو تنظيم أعراس بشكل مبسط يقتصر على الأقرباء والأصدقاء.