اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة

وقالت الهيئة، في بيان، إن المواطن الإنجليزي وشريكته نُقلا إلى المستشفى ووُضعا في غرفة معزولة. وستبين التحاليل المخبرية، الإثنين، ما إذا كان الأمر متعلقاً بجدري القردة.