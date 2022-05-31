اليونان.. متطوعون يكتشفون 2,5 كجم كوكايين أثناء تنظيف شاطئ

وبحسب ما أفاد به الإعلام المحلي اليوم الثلاثاء، فقد اكتشف المتطوعون أن إحدى العبوتين تحتوي على مادة غير مشروعة وسلموها لشرطة الميناء؛ بينما أخرج رجال الشرطة العبوة الأخرى من صندوق للنفايات كان المتطوعون قد ألقوها فيه في بداية عملهم.