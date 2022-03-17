"اليونسكو" ترسل دروعاً واقية من الرصاص للصحفيين الأوكرانيين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم (الخميس)، أنها سترسل دروعًا واقية من الرصاص وخوذات إلى أوكرانيا، للمساعدة في حماية الصحفيين الأوكرانيين، الذين تحول الكثير منهم من تغطية الأخبار المحلية إلى مراسلين حربيين.
وأفادت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي، أنها سترسل 125 مجموعة أولية من السترات والخوذات البالستية إلى أوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن آلاف الصحافيين، ومن بينهم العديد من الأوكرانيين، لم يتدربوا في منطقة الحرب أو تكون لديهم معدات واقية وغير مستعدين للمخاطر التي يواجهونها.
وقُتل 4 صحفيين منذ بدء روسيا غزوها في 24 من شهر فبراير الماضي، أثناء تغطيتهم الحرب.