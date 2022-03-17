"اليونسكو" ترسل دروعاً واقية من الرصاص للصحفيين الأوكرانيين

وأضافت أن آلاف الصحافيين، ومن بينهم العديد من الأوكرانيين، لم يتدربوا في منطقة الحرب أو تكون لديهم معدات واقية وغير مستعدين للمخاطر التي يواجهونها.

وقُتل 4 صحفيين منذ بدء روسيا غزوها في 24 من شهر فبراير الماضي، أثناء تغطيتهم الحرب.