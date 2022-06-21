امرأة عجوز أمام قطار سريع.. شاهد مخاطرة شرطي بحياته لإنقاذها

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، كيف تَدَخّل الشرطي البطل "دوبي"، وسَحَب السيدة العجوز من يدها قبل أقل من جزء من الثانية من دهس القطار لها.