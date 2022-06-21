امرأة عجوز أمام قطار سريع.. شاهد مخاطرة شرطي بحياته لإنقاذها

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خاطَرَ شرطي بحياته من أجل إنقاذ امرأة عجوز، كادت أن تُدهس تحت عجلات قطار مسرع في ولاية أوتار براديش الهندية.
وتحت عنوان "شرطي بطل"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان الشرطي كامليش كومار دوبي قائد شرطة السكك الحديدية بمحطة لاليتبور، على رصيف المحطة، حين لاحظ محاولة امرأة عجوز عبور قضبان السكك الحديدية، لحظة دخول قطار سامبارك كرانتي السريع.
ويظهر في الفيديو المروع كيف وقف "دوبي" يحذّر المرأة ويشير بكلتا يديه كي تتراجع إلى الخلف ولا تعبر القضبان؛ لكن المرأة أكملت طريقها.
ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، كيف تَدَخّل الشرطي البطل "دوبي"، وسَحَب السيدة العجوز من يدها قبل أقل من جزء من الثانية من دهس القطار لها.