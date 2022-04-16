امرأة ورجلان.. 3 رواد فضاء صينيين يعودون إلى الأرض

ويضم الطاقم الجديد رجلين هما تشاي تشيغانغ (55 عامًا) أول صيني قام بعملية خروج إلى الفضاء في 2008 ويه غوانغفو (41 عامًا) الذي يشارك للمرة الأولى في رحلة فضائية، ووانغ يابينغ (41 عامًا) التي أصبحت أول صينية تقوم بعملية خروج إلى الفضاء في نوفمبر.