انتبهوا لأطفالكم.. قطعة جَزَر تودي بحياة طفل في الأردن

في حادثة مؤلمة، توفي الطفل راشد جلابنة، من مدينة إربد شمالي الأردن، الثلاثاء، إثر تناوله قطعة جزر، تَسببت له في انسداد مجرى التنفس، وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.
وحسب مصدر طبي؛ فقد نقلت كوادر الدفاع المدني طفلًا يبلغ من العمر عامين إلى مستشفى الأميرة بسمة في مدينة إربد؛ إثر انسداد مجرى التنفس لديه جراء تناوله قطعة جزر صغيرة في منزل ذويه.
وقد وصل الطفل إلى المستشفى فاقدًا للوعي، ونجحت كوادر قسم الإسعاف والطوارئ في إعادة إنعاش قلبه، وأدخل إلى قسم العناية الحثيثة؛ إلا أنه توفي في اليوم التالي.
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم بوفاة الطفل، وطالبوا الأهل بتشديد الرقابة على الأطفال؛ لكي لا تتكرر هذه الحادثة المؤلمة.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن محمد جلابنة، والد الطفل، أن "راشد" هو طفله الوحيد، وكان برفقة والدته في بيت جده، وأمسك بحبة جزر وبدأ يأكل فيها، ثم أصدر أصواتًا تُظهر أنه تعرض للاختناق، فأسرعت أمه وحاولت مساعدته ثم نقلته إلى عيادة خاصة قريبة وتم طلب الدفاع المدني ونُقل إلى المستشفى.
وأضاف والد الطفل أن الفحوصات الطبية في المستشفى بيّنت أن الطفل كان يعاني من اختناق وصعوبة في التنفس بسبب وجود قطعة جزر داخل مجرى التنفس؛ حيث انقطع الأكسجين عن الدماغ حوالى ربع ساعة؛ مما أدى إلى سكتة دماغية وتوقف القلب، ثم الوفاة خلال ساعات.