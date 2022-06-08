انتبهوا لأطفالكم.. قطعة جَزَر تودي بحياة طفل في الأردن

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن محمد جلابنة، والد الطفل، أن "راشد" هو طفله الوحيد، وكان برفقة والدته في بيت جده، وأمسك بحبة جزر وبدأ يأكل فيها، ثم أصدر أصواتًا تُظهر أنه تعرض للاختناق، فأسرعت أمه وحاولت مساعدته ثم نقلته إلى عيادة خاصة قريبة وتم طلب الدفاع المدني ونُقل إلى المستشفى.