اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز تجاري موسكو

وأشار مصدر في خدمة الطوارئ، إلى أن الحريق اجتاح مركز الأعمال Grand Setun Plaza في غرب موسكو، وبحسب المعطيات الأولية، فإن الحريق ممتد في الطوابق الأربعة الأولى من المبنى، الذي بدأ استخدامه قبل 10 سنوات.