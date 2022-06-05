انفجار كيميائي مروع في بنجلاديش.. 49 قتيلًا وأكثر من 300 مصاب

لقي 49 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء حريق أدى إلى انفجار كيميائي ضخم في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنجلاديش.
والحصيلة مرشّحة للارتفاع؛ نظرًا لأن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة، وفق مسؤولين.
وتولى متطوعون نقل جثث من داخل المنشأة، حيث تناثر حطام الحاويات.
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثثًا لم يتم سحبها بعدُ في المنشأة التي تضم نحو أربعة آلاف حاوية غالبيتها لتخزين الملابس بانتظار تصديرها إلى تجار تجزئة غربيين، والتي تقع على مقربة من ميناء شيتاجونج الجنوبي الكبير.
واندلع الحريق في سيتاكوندا، على بعد نحو 40 كلم من شيتاجونج، حيث انفجر عدد من المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية.
بعد اندلاع الحريق انفجرت مستوعبات تحوي مواد كيميائية، وحاصرت النيران عمال إطفاء ومتطوعين وصحفيين، فأصيب أشخاص وتطاير الحطام.
وهزّ الانفجار مباني سكنية تبعد كيلومترات عدة عن المنشأة.
وأشار كبير الأطباء في المنطقة إلياس تشودري في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن حصيلة القتلى بلغت 49 شخصًا ورشّح ارتفاعها، والأحد واصل عناصر الإطفاء العمل على إخماد جيوب من الحريق لا تزال مشتعلة.
وقال تشودري: "حصيلة القتلى سترتفع؛ لأن عمليات الإنقاذ لم تنتهِ بعدُ"، مشيرًا إلى أن أشخاصًا بينهم صحفيون كانوا يغطّون الحدث عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك، لا يزالون في عداد المفقودين.
وقال قائد العمليات في جهاز الإطفاء رياض الكريم: إن سبعة عناصر إطفاء على الأقل قضوا، وإن أربعة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
وقال المسؤول السابق في جهاز الإطفاء بهارات تشاندرا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "في تاريخ جهاز الإطفاء لم نخسر هذا العدد من عناصر الإطفاء في حادثة واحدة".