"اهو الكويتي".. شاهد إفطار رجال الإطفاء بعد إخماد حريق سوق المباركية

بعد مكافحة شرسة لنيران سوق السلاح بالكويت، والتي استمرت ليومين، تَنَفّس رجال الإطفاء الصعداء، من عمليات شاقة في إخماد الحرائق التي التهمت أجزاء كبيرة من أسواق المباركية.
وتحت عنوان "اهو الكويتي"، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية: على مائدة إفطار متواضعة، وسط الركام والرماد، ابتلت عروق رجال الإطفاء، وكانت ساعة الإفطار احتفاء بنجاح مهمتهم الصعبة.
ورصدت الصحيفة، مائدة إفطار أبطال رجال الإطفاء في اليوم الأول لشهر رمضان في سوق المباركية، بعد انتهاء مهمتهم باحترافية وإمكانات عالية.
وتضيف الصحيفة: الصورة البطولية لرجال الإطفاء في "سوق السلاح"، لم تكن الأولى؛ بل تكررت خلال الأيام الماضية؛ نتيجة الحرائق المتكررة التي شهدتها الكويت؛ إلا أن حريق سوق المباركية كان واحدًا من الأسوأ في تاريخ الكويت، بسبب كميات الدخان المتصاعد، والرماد والفحم الملتهب وطبيعة المكان التراثي.
وكان سوق المباركية التراثي في الكويت، قد تَعَرّض لحريق يوم الخميس الماضي، التهم عشرات المحال، قبل أن تتمكن 8 فِرَق من قوة الإطفاء العام من إخماد النيران.
وأكدت قوة الإطفاء العام، أن الخسائر تتمثل في "احتراق عشرات المحال المتجاورة".
وسوق المباركية هو سوق تراثي قديم يقع وسط العاصمة، ويعد أحد المعالم السياحية المهمة في مدينة الكويت، ويعج يوميًّا بالزوار من كل أنحاء البلاد.